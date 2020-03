Radosław Fogiel odpowiada Donaldowi Tuskowi: "przykre, że z byłego polskiego premiera tyle zostało"

Radosław Fogiel skrytykował Donalda Tuska. Według posła PiS Tusk upolitycznia sprawę koronawirusa. - To, co robi Tusk i część opozycji, to próba bicia piany i doszukiwania się dziury w całym, to jest mało odpowiedzialne - stwierdził Fogiel w programie "Graffiti" Polsat News.