Radosław Fogiel: krzyki "kończ chłopie" w Sejmie studzą optymizm

Zachowanie opozycji podczas wyboru wicemarszałków Senatu też pokazują, że optymizm co do zakończenia totalnego krytykowania wszystkiego jest chyba zbyt przedwczesny - mówi Radosław Fogiel, poseł PiS i zastępca rzecznika tej partii.

- Jeśli jedna z posłanek krzyczy podczas wystąpienia marszałka-seniora Antoniego Macierewicza krzyczy: - zacytuję - "kończ chłopie", to nie licuje z powagą Sejmu - stwierdził Radosław Fogiel na antenie Polskiego Radia 25.

Zwrócił również uwagę na zachowanie parlamentarzystów opozycji podczas wieczornego głosowania nad kandydaturami na wicemarszałków Senatu. - Optymizm co do zakończenia totalnego krytykowania wszystkiego jest chyba zbyt przedwczesny - ocenił poseł PiS.

Fogiel odniósł się również do wyników wtorkowych głosowań w Sejmie, które pokazały, że to Konfederacja głosowała przeciwko rządzącemu obozowi. Polityk PiS nawiązał do przyłapania na śnie w ławach poselskich posła Konfederacji Janusza Korwin-Mikkego.