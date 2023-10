Radość w Białymstoku. Na świat przyszły czworaczki

"Coś wyjątkowego". W Białymstoku urodziły się czworaczki

"Czworaczki to jest coś wyjątkowego" - powiedział dziennikarzom dyrektor USK prof. Jan Kochanowicz. Zaznaczył, że choć w szpitalu codziennie rodzi się kilkoro dzieci, a bliźnięta raz w tygodniu, to narodziny czworaczków to rzadkość. Profesor Kochanowicz podkreślił, że takie narodziny to ogromne wyzwanie logistyczne dla szpitala, wymagające zaangażowania wielu osób: lekarzy neonatologów, położników, także pań położnych neonatologicznych, anestezjologów, aby być przygotowanym na wszelkie możliwe sytuacje, jakie mogą się zdarzyć w trakcie porodu, zarówno jeśli chodzi o dzieci jak i o ich mamę. "Aby cały poród przebiegał w warunkach bezpiecznych, ale też bezbólowo" - dodał Kochanowicz. Łącznie w zabezpieczeniu narodzin dzieci i zdrowia ich mamy wzięło udział ok. 20 osób personelu szpitala.