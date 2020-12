Radom. Szpital nie przyjmuje na porodówkę. Lekarze z koronawirusem

Do 23 grudnia nie można było znaleźć oficjalnej informacji o tym, że oddział ginekologiczno-położniczy szpitala na Józefowie jest zamknięty - przekazała radomska "Gazeta Wyborcza". Redakcja dowiedziała się o tym z mediów społecznościowych. Informacje pojawiły się na grupach facebookowych zrzeszających matki z Radomia.

Na zamkniętej grupie kobiety pytały o to, czy to prawda, że Miejski Szpital Specjalistyczny w Radomiu od tygodnia nie przyjmuje na porodówkę. "Zamknięte. Dezynfekcja oddziału lub całego drugiego piętra plus kilku lekarzy na kwarantannie" - cytuje słowa jednej z kobiet "GW".