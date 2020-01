Radom. Napadli na kobietę i włamali się do mieszkania. Zatrzymani

Policja poinformowała o zatrzymaniu 3 mężczyzn. "W sylwestrową noc pobili i okradli trzy osoby, a na dodatek włamali się do mieszkania poszkodowanych" - czytamy. Dwaj 41-latkowie z Radomia i Rzeszowa oraz 25-letni radomianin trafili do aresztu.

Mężczyźni w okolicy dworca PKS w Radomiu pobili 43-letnią kobietę, ukradli jej klucze do mieszkania, pieniądze i dokumenty. Potem poszli do domu poszkodowanej. Kobieta szybko wezwała funkcjonariuszy, a ci udali się pod wskazany adres.

"Pod drzwiami mieszkania znaleźli leżącego mężczyznę, partnera kobiety, który oświadczył, że został zaatakowany przez trzech mężczyzn, którzy najpierw go pobili, a następnie wybili szybę, by dostać się do środka mieszkania. Po splądrowaniu lokalu oddalili się" - informuje policja.