Radom. Dla żartu zamknęli dwulatka w pralce. Sąd złagodził im wyrok

Do głośnego wydarzenia doszło w kwietniu 2018 r., ale sytuacja ujrzała światło dziennie kilka miesięcy później. Tomasz K. razem z Adamem B. dla żartu włożyli 2-letniego chłopca do pralki na kilka sekund. Następnie nagrali filmik i wrzucili go do internetu. Mężczyźni naśmiewali się z przerażonego i płaczącego dziecka. Robili mu też zdjęcia z niezapalonym papierosem w ustach. Matka chłopca była w tym czasie w pracy.