Radom. 12-latka popełniła samobójstwo. Prokuratura bada ważny ślad

W Radomiu 12-latka popełniła samobójstwo. Życie miała odebrać sobie we własnym domu.

Radom. 12-latka popełniła samobójstwo. Nauczyciel wskazuje na powód

"Gazeta Wyborcza" dotarła do nauczyciela, który z relacji kilku uczniów wywnioskował, że 12-latka mogła być zaszczuta przez rówieśników. - O tej tragedii dowiedziałem się wczoraj, a rano uczniowie sami do mnie z tym przyszli - przyznał.

Jak dodał, część z uczniów, którzy z nim rozmawiali, znała 12-latkę. - Twierdzą, że została zaszczuta na tle orientacji seksualnej przez rówieśników w sieci i w realu. Podchodzę do tej tezy z rezerwą, ale jeśli się potwierdzi, to jeszcze pogłębi tragedię. To była wrażliwa, zdolna dziewczynka - podkreślił nauczyciel.