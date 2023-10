Radny PiS-u ściągnął baner kandydata KO. Akcja się nagrała. "Płot jest mój"

- Płot jest moją własnością. Nie ja złamałem prawo, tylko osoba, która go tam powiesiła, bez mojej zgody - odpowiada Kotapski na pytanie portalu Oława24.pl o to, dlaczego ściągnął baner kandydata do Sejmu z opozycji. - Taki adwokat, który nie zna prawa i nie szanuje cudzej własności - dodaje z przekąsem radny PiS.