Mieszkaniec Żdanowa koło Zamościa zawstydził kandydata PiS-u

Mieszkaniec zdjął baner

Na pierwszy rzut oka nie widać, by pod banerem Sachajki znajdował się drugi. Dopiero gdy mieszkaniec pokazał, jak ściąga baner, oczom widzów zaczął ukazywać się drugi, z napisem: "Chcemy tu mieszkać i żyć.Torów tu nie może być". Jest on formą protestu przeciwko planom budowy szybkiej kolei CPK i należy do lokalnej społeczności.