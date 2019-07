Radny PiS Tomasz Pitucha skazany. Sąd uznał, że obraził organizatora Marszu Równości w Lublinie

Radny miejski PiS Tomasz Pitucha napisał w ubiegłym roku, że organizowany w Lublinie Marsz Równości to "promocja pedofilii i homoseksualizmu". Został za to pozwany przez organizatora tej imprezy Bartosza Staszewskiego. Sąd w środę przyznał, że radny go pomówił.

Tomasz Pitucha, radny PiS został skazany za obrazę organizatora Marszu Równości w Lublinie (PAP, Fot: Wojtek Jargiło)

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód orzekł, że Pitucha ma zapłacić nawiązkę w wysokości 5 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia Marsz Równości w Lublinie. Nałożył też na niego obowiązek podania wyroku do publicznej wiadomości przez umieszczenie jego treści w prasie lokalnej.

Pitucha juz zapowiedział, że od wyroku się odwoła. Dodał też, że nadal uważa, iż marsze równości "bardzo szkodzą naszej przestrzeni publicznej, zwłaszcza dzieciom i młodzieży".

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w Lublinie po raz pierwszy odbył się Marsz Równości. Zapowiedź jego zorganizowania w tym mieście wywołała szereg kontrowersji. Głos w tej sprawie zabrał m.in. wojewoda Przemysław Czarnek. - Marsz Równości sugerowałby, że mamy w Lublinie jakąś nierówność i trzeba teraz demonstrować równość. Ale jaką mamy nierówność? - pytał na swoim kanale YouTube wojewoda.

Wojewoda powołał się przy tym na Konstytucję RP mówiącą o małżeństwie, jako o związku kobiety i mężczyzny. - Promowanie czegoś odmiennego byłoby więc działaniem antykonstytucyjnym - przekonywał. Stwierdził, że dyskryminacji wobec osób nieheteroseksualnych na Lubelszczyźnie nie ma, bo policja nie odnotowuje przestępstw z nienawiści ze względu na odmienność seksualną. Podkreślił, że miasto powinno promować „zdrowe” życie seksualne: oparte na rodzinie, na związku kobiety i mężczyzny, na rodzinie zdolnej do prokreacji.

Kilka dni później Radny PiS Tomasz Pitucha zamieścił na swoim profilu na Facebooku wpis, którym poczuł się urażony jeden z organizatorów Marszu Równości - Bartosz Staszewski. "Najzagorzalsi fani filmu W. Smarzowskiego chcą organizować w Lublinie tzw. Marsz Równości promujący homoseksualizm, pedofilię" - napisal radny.

Podczas procesu Staszewski tłumaczył, że jako organizator marszu, słowa radnego odebrał jako skierowane do niego. Poczuł się nimi urażony, uznał, że "stanowią język pogardy" i "upowszechniają najgorsze stereotypy na temat osób LGBT".

Pitucha nie przyznał się do winy. Stwierdził, że post, który opublikował na Facebooku napisał biorąc udział ogólnej debacie na temat Marszu Równości w Lublinie. Na dodatek nie znał wówczas Staszewskiego, więc nie mógl go zniesławić.