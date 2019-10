Radny PiS Tomasz Jędrzejczak nie żyje. Ujawniono wyniki sekcji zwłok

Ciało radnego PiS z powiatu zgierskiego Tomasza Jędrzejczaka zostało znaleziono w sobotę rano pod Mostem Łazienkowskim w Warszawie. Prokuratura ma już wyniki sekcji zwłok. Mężczyzna najprawdopodobniej utonął.

- Ostatecznie co do przyczyny śmierci biegli wypowiedzą się w opinii końcowej, po uzyskaniu zleconych badań dodatkowych m.in. histopatologicznych oraz na obecność okrzemek – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński.

Reporter WP Sylwester Ruszkiewicz ustalił, że śledczy mają nagranie z monitoringu , na którym zarejestrowano tragiczne zdarzenie. - Ze wstępnych ustaleń mogę powiedzieć, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, a do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie - stwierdził w rozmowie z WP prok. Łapczyński.

Kobieta pojechała pociągiem do domu. Możliwe, że wcześniej doszło między nimi do kłótni. Radny PiS miał uderzyć głową w betonową skarpę i wpaść do Kanałku Czerniakowskiego.