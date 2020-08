Radar burz. Nad Polskę nadciągają nawałnice i burze z gradem

Radar burz - co to takiego?

Radar burz to aktualna mapa burzowa, na której bez problemu można zobaczyć przemieszczające się w czasie rzeczywistym komórki burzowe. To właśnie radar burz najlepiej, bo na żywo, przedstawia chmury i komórki burzowe. Widać też, gdzie aktualnie są wyładowania atmosferyczne.

Radar burz. Zobacz, gdzie aktualnie jest burza w Polsce

W lecie burze występują bardzo często i niespodziewanie. Mogą pojawić się właściwie w każdej chwili. Warto więc na bieżąco śledzić radar burz, by wiedzieć, czy przypadkiem za chwilę nie pojawi się burza w naszej okolicy. W razie czego będziemy mieć czas, by się na nią odpowiednio przygotować, np. schować do domu drobne przedmioty, zamknąć okna itd.