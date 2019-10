Rada Języka Polskiego krytycznie o paskach w TVP. Odpowiedź Jacka Kurskiego

Rada Języka Polskiego krytycznie oceniła treść pasków informacyjnych, które pojawiają się w "Wiadomościach". Rzecznik Praw Obywatelskich ocenił, że w świetle sprawozdania przekaz TVP jest nierzetelny i nieobiektywny. Szef telewizji publicznej Jacek Kurski zapewnił, że przeanalizuje wszystkie uwagi.

RPO zwrócił się do szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z prośbą, by ustosunkował się do sprawozdania. Ten poprosił o przedstawienie stanowiska w sprawie prezesa TVP Jacka Kurskiego.

Odpowiedź szefa TVP Jacka Kurskiego

Szef Telewizji Polskiej odpiera zarzuty Bodnara. Kurski podkreśla, że sprawozdanie RJP dotyczyło lat 2016-2017. "W tym okresie wpływały do TVP S.A. uwagi dotyczące treści pasków, które były następczo analizowane oraz poprawiane, tak, aby nie budziły żadnych wątpliwości, co do realizowania ustawowych obowiązków nadawcy publicznego. Telewizja Polska podjęła działania zmierzające do poprawy jakości przekazu" - napisał Kurski w cytowanej przez "Press" odpowiedzi dla RPO.