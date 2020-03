Racibórz: małżeństwo wyleczone z koronawirusa

Mieszkaniec Rybnika trafił do szpitala w Raciborzu ponad dwa tygodnie temu. Mężczyzna w średnim wieku miał objawy koronawirusa po tym, jak wrócił z Włoch. Niedługo potem do lecznicy została przywieziona również jego żona. Byli to pierwsi pacjenci hospitalizowani z powodu korownowirusa w województwie śląskim. Teraz są już zdrowi.

- Z informacji, które otrzymywaliśmy ze szpitala, pacjenci przez cały okres hospitalizacji byli w dobrym stanie. Teraz badania próbek wykazały wyniki ujemne, a to znaczy, że organizmy pokonały wirusa. To dobra wiadomość - powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, którego cytuje "Dziennik Zachodni".

Do tej pory w Polsce była tylko jednak wyleczona osoba - to tzw. "pacjent zero", który jako pierwszy był zarażony koronawirusem. Kilka dni temu opuścił on szpital w Zielonej Górze. Do tej chwili na koronawirusa w całym kraju zmarło 14 osób, a zarażonych jest już ponad 1000.