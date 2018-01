Putin zanurzył się w przeręblu. Chciał być jak Jezus

Prezydent Rosji pokazał światu umięśnione ciało z okazji prawosławnego święta. Przed kamerami zdjął ubranie i wszedł do lodowatego jeziora. Fotografie z miejsca podbiły internet.

Rosyjska telewizja państwowa pokazała, jak przywódca maszerował po zamarzniętym jeziorze Seliger, leżącym ok. 400 km od Moskwy, ubrany w kożuch i futrzane buty. Zrzucił je z siebie, kiedy podszedł do przerębla, a potem wszedł do lodowatej wody.