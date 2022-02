Putin najedzie Ukrainę jak Czeczenię? Są niepokojące sygnały

Pretekst do interwencji na Ukrainie?

Za bezpośredni pretekst do wybuchu drugiej wojny czeczeńskiej rosyjskim władzom posłużyły zamachy bombowe na budynki mieszkalne w Bujnaksku, Moskwie i Wołgodońsku, do których doszło we wrześniu 1999 roku. W wybuchach zginęło wtedy blisko 300 osób. Ilość fałszywych alarmów budzi zaniepokojenie, że któreś z doniesień okaże się prawdziwe.