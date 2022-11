Putin zachwycony "fałszywym Scholzem"

Pudełko, kot i wielka konferencja

To zdanie pochodzi od byłego premiera Rosji Wiktora Czernomyrdina (1938-2010). W 1993 roku wypowiedział zdanie na temat ówczesnej reformy walutowej, które zostało skrócone do sarkastycznego stwierdzenia: "Chcieliśmy jak najlepiej, ale wyszło jak zawsze". W tej wersji zostało to również zinterpretowane jako krytyka Czernomyrdina. Putin określił przemówienie jako bogate w treść i głębokie