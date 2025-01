Putin wydał rozkaz. Chodzi o współpracę z Chinami w kluczowym aspekcie

Sankcje Zachodu, mające na celu ograniczenie Moskwie dostępu do technologii wykorzystywanych do prowadzenia inwazji na Ukrainę, spowodowały, że najwięksi światowi producenci mikroprocesorów wstrzymali eksport do Rosji. To zaś poważnie ograniczyło ambicje Moskwy w obszarze sztucznej inteligencji.