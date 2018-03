Putin ws. otrucia Skripala. "Dojdźcie do sedna sprawy, potem będziemy rozmawiać"

Brytyjska premier Theresa May oskarża Rosję o atak na Skripala i jego córkę. - Uważamy, że jest wysoce prawdopodobne, że Rosja jest odpowiedzialna za atak na Siergieja Skripala - powiedziała brytyjska premier Theresa May w parlamencie.



May podkreśliła również, że "jeśli ze strony Rosji nie nadejdzie wiarygodna odpowiedź, to brytyjskie władze uznają, że doszło do użycia siły na brytyjskim terytorium".