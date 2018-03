Otrucie szpiega w Wielkiej Brytanii. Rosja odrzuca oskarżenia

Nie milknie burza wokół otrucia Siergieja Skripala, byłego pułkownika wojskowego wywiadu. Rosja odrzuca jakiekolwiek oskarżenia w tej sprawie, twierdząc, że to specjalny zabieg Wielkiej Brytanii tuż przed wyborami prezydenckimi.

66-letni Skripal i towarzysząca mu jego 33-letnia córka zostali znalezieni nieprzytomni w niedzielę w centrum handlowym Maltings w Salisbury na południu Anglii. Londyńska policja potwierdziła już, że była to próba morderstwa. Zostali otruci przy użyciu środka paralityczno-drgawkowego. Śledczy ustalają, czy stoją za tym rosyjskie służby.

Tymczasem strona rosyjska odrzuca jakiekolwiek oskarżenia w tej sprawie. - Siergiej Skirpal to tani materiał , który można wykorzystać, ale dla nas nieinteresujący - ogłosił główny propagandysta, dziennikarz Kremla Dmitrij Kisieliow w programie "Wiadomości Tygodnia".

To jednak nie wszystko. Rosyjskie media wskazują na to, że kobieta o blond włosach na publikowanych zdjęciach, obecna z nim w restauracji to nie córka Skripala, gdyż Julia jest blondynką. Ich zdaniem takie oskarżenia ze strony Wielkiej Brytanii padają specjalnie tuż przed wyborami prezydenckimi w Rosji.