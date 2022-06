Putin straszy Zachód "Szatanem II". "Rosja będzie jeszcze silniejsza"

Prezydent Rosji Władimir Putin straszy Zachód swoimi rakietami, zwanymi potocznie "Szatan II". Twierdzi, że jest to najpotężniejsza broń na świecie, której nie pokona żaden system antyrakietowy. Według niego jeden międzykontynentalny pocisk balistyczny jest zdolny do przenoszenia nawet 15 głowic atomowych. Rakiety mają zostać rozmieszczone na terytorium Rosji do końca roku.