Putin powiększa armię. Ma być liczniejsza od amerykańskiej

To już trzecia rozbudowa sił zbrojnych od czasu rozpoczęcia przez Putina inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. Po raz pierwszy zarządził on zwiększenie liczebności armii w sierpniu 2022 roku - o 137 tys. żołnierzy. Po raz kolejny uczynił to w grudniu ubiegłego roku, gdy zarządził, że liczba żołnierzy ma wzrosnąć o 170 tys.