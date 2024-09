Putin podjął decyzję. Armia będzie ogromna

Straty od początku konfliktu

Według informacji zachodnich raportów wywiadowczych, od początku wojny w Ukrainie, Rosja mogła stracić do 450 tys. zabitych i rannych. Rosyjska redakcja BBC, we współpracy z Mediazone, potwierdziły śmierć co najmniej 68 tys. osób. Większość ofiar stanowili ochotnicy, którzy podpisali kontrakty po rozpoczęciu inwazji.