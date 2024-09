"Byliśmy mocno zaskoczeni". Burmistrz zarzuca brak informacji

Poniedziałek to kolejny dzień walki z żywiołem na południowym zachodzie Polski. Do ewakuacji wezwano mieszkańców Nysy. Po uszkodzeniu zapory zbiornika Topola na Nysie Kłodzkiej także burmistrz Paczkowa wzywa do natychmiastowej ewakuacji mieszkańców części miasta. Przyznaje, że był mocno zaskoczony sytuacją. Twierdzi, że nie uzyskał odpowiednich informacji.