Putin potrzebuje żołnierzy. Zmiany w zasadach poboru

- Ta ustawa upraszcza i usprawnia proces rekrutacji. Przyda się władzom, jeśli zajdzie potrzeba wysłania jeszcze większej liczby ludzi do wojska. Jednocześnie taka optymalizacja stwarza ryzyko wysyłania do wojska osób niezdolnych do pracy, ogranicza gwarancje ochrony zdrowia obywateli i może prowadzić do kolejnych naruszeń praw poborowych - mówi prawnik w rozmowie z portalem Ważnyje Istorii.