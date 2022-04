Putin na ścianie domu w Kolonii. Nowy mural słynnego artysty

Warto przypomnieć, że Putin po raz kolejny w środę skierował swoje pogróżki wobec państw Zachodu - mówiąc, że że jeśli będą one ingerować w sytuację w Ukrainie, to Rosja natychmiast odpowie. - Mamy do tego wszelkie narzędzia - takie, którymi nikt nie może się teraz pochwalić. I nie będziemy się afiszować - w razie potrzeby wykorzystamy je - powiedział dyktator.