Putin ma trzech sobowtórów. "Wiemy na pewno". Reakcja z Kremla

- Broń jądrowa to nie broń - to środek odstraszania. I Rosja doskonale wie, że nie może jej użyć - powiedział Kyryło Budanow zapytany o możliwość użycia broni atomowej przez Rosję. Dodał, że im szybciej Ukraina przywróci swoje granice do stanu z 1991 roku, "tym szybciej Rosja będzie się odbudowywać. Będzie to inny kraj, z innym przywództwem, z innymi granicami" - podkreślił.