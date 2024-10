Putin grozi wstrzymaniem eksportu surowców. Co to oznacza?

Przestawienie się z zachodu na wschód nie jest jedynym wyzwaniem dla rosyjskiego przedsiębiorstwa. Popyt na nikiel w ostatnich latach znacznie wzrósł, ponieważ surowiec ten jest potrzebny do produkcji akumulatorów litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych. W związku z tym nie tylko obawy przed sankcjami wobec rosyjskich eksportów spowodowały wahania cen. Obecnie cena niklu jest jednak niższa niż przed rozpoczęciem ataku Rosji na Ukrainę. Powodem jest to, że na ten rynek nieoczekiwanie weszła Indonezja, która ma znacznie większe zasoby niklu od Rosji. Według felietonisty Reutersa Andy'ego Home'a perspektywy rosyjskiego przedsiębiorstwa w branży niklowej są niejasne. Putin wezwał swój rząd, aby przy rozważaniu możliwych ograniczeń eksportowych dla rosyjskich surowców uważał, by nie podejmować działań na swoją niekorzyść. W przypadku niklu, przynajmniej tego surowca Rosja nie będzie mogła wykorzystać jako broni geopolitycznej.