Putin chce przekupić Afrykę. Złożył deklarację

- Mówiłem już, że nasz kraj jest w stanie zastąpić ukraińskie zboże zarówno na zasadach komercyjnych, jak i w formie bezinteresownej pomocy dla najbardziej potrzebujących krajów afrykańskich, zwłaszcza że w tym roku znowu spodziewamy się rekordowych zbiorów - chwalił się w czwartek Putin. - W ciągu najbliższych trzech do czterech miesięcy, będziemy gotowi dostarczyć Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalii, Republice Środkowoafrykańskiej i Erytrei od 25 do 50 tysięcy ton zboża bezpłatnie, zapewnimy również bezpłatną dostawę tego produktu do konsumentów - zapowiedział Putin.