Putin chce Naddniestrza? Niepokojące doniesienia amerykańskiego senatora

O niepokojach w Mołdawii związanych z wojną w Ukrainie informował w czwartek tamtejszy rząd. - Jesteśmy świadkami tragedii niewyobrażalnych rozmiarów - dla Ukrainy, dla Rosji, dla całej Europy. To, co dzieje się na Ukrainie, to sprawa wszystkich. Jednocześnie mamy nadzieję, że nasz kraj nie będzie celem tej wojny - mówi szef mołdawskiej dyplomacji Nicu Popescu w rozmowie z "Frankfurter Allgemeine Zeitung".