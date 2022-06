Putin będzie przy granicy z Polską. "Możliwe groźby" w odpowiedzi na szczyt NATO

Dziennikarz i analityk spodziewa się, że w Grodnie Putin nie straci okazji, by propagandowo zaatakować sojusz. – Już teraz warto śledzić komunikaty Kremla przed wizytą. Myślę, że możemy się spodziewać otwartych lub zawoalowane gróźb w stosunku do Litwy, być może Polski i całego NATO. Rosja jednak nie posiada możliwości, by z Białorusi czy obwodu kaliningradzkiego mogła przeprowadzić realną kampanię wojenną przeciwko któremukolwiek krajowi NATO. W Kaliningradzie co prawda znajdują się znaczące siły rosyjskie wielkości kilku brygad i część floty bałtyckiej, ale nie są one w stanie komukolwiek zagrozić, będzie to więc gra obliczona na wzrost napięć – dodaje.