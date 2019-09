Puszczykowo. Tragiczny wypadek karetki na torach. Prokuratura zmienia zarzuty

Spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym - taki zarzut ma usłyszeć kierowca karetki, która miała wypadek na torach w Puszczykowie. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.

Do wypadku doszło 3 kwietnia na przejeździe kolejowym w Puszczykowie (woj. wielkopolskie). Karetka jechała po pacjenta, którego następnie miano przewieźć do szpitala w Poznaniu. Kierowca miał zignorować sygnalizację i wjechać na tory. Doszło do zderzenia pociągu z karetką, która zatrzymała się za rogatkami. Zginęły dwie osoby: 30-letni lekarz i 42-letni ratownik medyczny.