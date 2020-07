Puławy. Prezydent Paweł Maj odpowiedział Holendrom w sprawie "strefy wolnej od LGBT"

"Stefa wolna od LGBT". Nieuwegein zrywa przyjaźń

Akcja z tabliczkami przyczyniła się do rozpowszechniania informacji o stanowisku radnych. W odpowiedzi niedawno samorząd holenderskiego miasta Nieuwegein zerwał przyjaźń z Puławami, a jedna z radnych zasłoniła nazwę Puław tęczową flagą. Stało się to na tablicy przy wjedzie do tej holenderskiej miejscowości, informującej o miastach partnerskich Nieuwegein. Na stronach internetowych miasta można znaleźć również informację zatytułowaną "Nieuwegein kończy przyjaźń z polskim miastem ze względu na strefę wolną od LGBT". Do puławskiego ratusza wpłynął też list w tej sprawie ze strony holenderskiej.