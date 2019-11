PSL wybrał nowego przewodniczącego klubu i kandydatów na wicemarszałków. Będą rotacyjni

Władysław Kosiniak-Kamysz został przewodniczącym klubu parlamentarnego PSL-Koalicja Polska. Kandydatem ludowców na wicemarszałka Sejmu będzie Piotr Zgorzelski, a na wicemarszałka Senatu - Michał Kamiński z UED. Przedstawiciel klubu w obu prezydiach ma się zmieniać co roku.

We wtorek o godz. 10 zebrał się klub PSL, który wybrał przewodniczącego klubu oraz wskazał kandydata na wicemarszałka Sejmu. Klubowi parlamentarnemu będzie szefował Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Pierwszą decyzją naszego klubu było powołanie Rady Koalicji Polskiej. Jej szefem został Paweł Kukiz. To gwarancja budowy i ciągłości trwania Koalicji Polskiej - powiedział we wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że lider Kukiz'15 nie chciał obejmować żadnych funkcji w Sejmie.

Rotacyjni wicemarszałkowie

Lider ludowców zapowiedział także, że Marek Biernacki będzie skierowany do komisji ds. służb specjalnych, a nowym rzecznikiem prasowym klubu koalicji Polskiej został Miłosz Motyka. Dotychczasowy rzecznik Jakub Stefaniak, który nie dostał się do Sejmu, będzie bliżej współpracował z Kosiniakiem-Kamyszem i pomagał mu w kampanii wyborczej na prezydenta.

Wicemarszałkowie Sejmu i senatu z ramienia PSL będą zmieniali się co roku.

- Tak jest w Europarlamencie i to się sprawdza. Chodzi o to, aby jak najwięcej osób miało możliwość sprawowania odpowiedzialnych funkcji, żeby wnosić świeżość do parlamentu - podkreślił lider PSL.