PSL straci klub? Zamieszanie wokół posła Mieczysława Baszko

Zamieszanie wokół Polskiego Stronnictwo Ludowego. Pojawiły się głosy, że pierwszy raz w historii III RP partia może zostać bez klubu parlamentarnego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że z ugrupowania zamierza odejść poseł Mieczysław Baszko. Przedstawiciele partii studzą jednak emocje.

Jeśli pogłoski ws. posła by się potwierdziły, byłoby to kolejne odejście z PSL na przestrzeni kilku miesięcy. Niedawno do klubu parlamentarnego PiS wstąpiła Andżelika Możdżanowska. W październiku dołączyła do rządu zostając wiceministrem rozwoju oraz pełnomocnikiem rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw. Najpierw reprezentowała barwy PSL, a potem była posłanką niezrzeszoną.