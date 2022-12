Przywiązała psa i odeszła. Poruszające nagranie

Straż Miejska w Inowrocławiu udostępniła na swoim Facebooku nagranie, na którym widać, jak trzyosobowa rodzina podczas spaceru porzuca swojego psa, przywiązując go do ogrodzenia. Zdarzenie rozegrało się 10 grudnia przy ulicy Droga do Lotniska i zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu jednego z mieszkańców.