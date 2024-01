Przyszli zabrać go do więzienia. Zagroził, że wysadzi blok

Chwile grozy przeżyli mieszkańcy bloku przy ul. Dożynkowej w Lublinie. 30-letni mężczyzna, po którego przyszli policjanci, by odtransportować go do więzienia, zabarykadował się w mieszkaniu i groził, że wysadzi dom. Ewakuowano 34 osoby. Mężczyzna został zatrzymany przez kontrterrorystów.