Przyszedł po wypłatę. Okradł i pogryzł szefa

Do kuriozalnej sytuacji doszło we Wrocławiu, gdzie jeden z pracowników zgłosił się do przełożonego po wynagrodzenie. Gdy usłyszał, że jego pensja zostanie zmniejszona o straty, które wcześniej spowodował, wpadł w furię. 41-latek zaatakował swojego szefa, pogryzł go i okradł.