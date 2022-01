"Przysnął i zjechał do rowu". Kierowcy autokaru grozi kilka lat więzienia

Do groźnego wypadku doszło na odcinku między Krasnymstawem a Piaskami. Jak poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Artur Szykuła, "Algimantasowi K. został przedstawiony zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, gdzie jedna osoba doznała ciężkich obrażeń ciała, inne zaś doznały obrażeń ciała zarówno na czas przekraczający dni siedem, jak i do siedmiu dni".