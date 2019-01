Przymusowe lądowanie w Nicei. Pasażer chciał wedrzeć się do kokpitu, krzyczał "Allahu Akbar"

Samolot linii Transavia lecący z Paryża do Tunisu musiał przymusowo lądować w Nicei. Wszystko przez agresywnego pasażera, który chciał wedrzeć się do kabiny pilotów.

Pasażerowie Boeinga 737-800, którzy lecieli w czwartek wieczorem do stolicy Tunezji , przeżyli chwile grozy. Na pokładzie doszło bowiem do niecodziennej sytuacji - informuje portal actu17.fr.

Młody Tunezyjczyk nagle stwierdził, że chce wejść do kabiny pilotów. Gdy próbował go powstrzymać szef personelu pokładowego mężczyzna wymierzył mu cios .

Mężczyzna trafil do aresztu, ale wkrótce potem przewieziono go do szpitala psychiatrycznego na obserwację. - Z wstępnych badań wynika, że może być chory psychicznie - stwierdził prowadzący sprawę prokurator Jean-Michel Pretre.