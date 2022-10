Przyjęła pod dach uchodźczynię, ta odbiła jej męża. Na Wyspach aż huczy

Nieszczęśliwa historia miłosna znalazła swój finał - Sofija Karkadym wsiadła do samolotu z Manchesteru do Polski. Z naszego kraju ma powrócić do rodzinnej Ukrainy. 22-latka miała okazję do ostatniego spotkania z Garnettem, który odwiózł ją na lotnisko. Powiedziała, że cały czas miała nadzieję, że jej kochanek zmieni zdanie i da jej kolejną szansę. - Zarezerwowałam bilet powrotny, ponieważ kosztował tylko kilka funtów więcej niż bilet w jedną stronę. Wrócę tylko wtedy, kiedy Tony zmieni zdanie, na co wciąż liczę - powiedziała w rozmowie z "Daily Mail". - Nie ma dla mnie innego mężczyzny. Poprosiłam go, aby nie spotykał się z innymi dziewczynami, ponieważ nadal możemy być razem. Kocham Tony'ego bardziej niż mogę to wyrazić słowami. Powiedziałam mu, że przykro mi, że go skrzywdziłam. Przepraszam za wszystko, co się wydarzyło i dopiero teraz zrozumiałam, jak wiele Tony dla mnie zrobił.