Przyjechali strzec granicy. Czekała ich niemiła niespodzianka

"Dostępne tylko dla mieszkańców Gminy Narewka" - dowiedzieli się z ogłoszenia na drzwiach, w którym podano również godziny w jakich od 1 czerwca będzie otwarty ośrodek. - To było nieprzyjemne zaskoczenie. W końcu jesteśmy tutaj po to, żeby chronić granicy i ludzi tu zamieszkałych - przyznaje jeden z policjantów w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Mundurowy podkreślił, że do siłowni mogło zaglądać najwyżej kilkunastu z kilkudziesięciu oddelegowanych do ochrony granicy policjantów.