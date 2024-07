Rekordowo łamią przepisy. Turyści ryzykują dla "selfika" przy granicy

- Do 11 lipca na pas drogi granicznej z obwodem królewieckim weszło 99 osób. W całym 2023 roku było ich 13, zatem wzrost jest bardzo duży. Ponad połowa ujawnionych osób to Polacy (58 osób - red.), pozostałe narodowości to Niemcy, Hiszpanie, Holendrzy, Anglicy, Belgowie, ostatnio także Francuzi - wylicza Aleksandrowicz.