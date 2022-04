Przyjaciel Putina schwytany przez Ukraińców. "Na prezydencie Rosji nic nie robi wrażenia"

We wtorek ukraińskie źródła poinformowały, że schwytano Wiktora Medwedczuka. To przyjaciel Władimira Putina. Prezydent Rosji jest też chrzestnym jego córki. Bliskie relacje z Putinem opłaciły się pojmanemu. Jego posiadłość kipi od przepychu, jest w niej kapiący złotem prywatny wagon. - Dla Putina miliony Rosjan nie są ważne, podobnie i Medwedczuk. Istotny jest on sam i jego fobie, które wymyślił w głowie - mówi w rozmowie z WP ukraiński politolog Anatolij Romaniuk.