Szukają zwłok Nawalnego. "Kłamią i robią wszystko, co w ich mocy"

"Inny prawnik Nawalnego, który udał się do Komitetu Śledczego w Salechardzie, został poinformowany, że "przyczyna śmierci Aleksieja nie została jeszcze ustalona, przeprowadzono nowe badanie histologiczne". Wyniki mają być dostępne w przyszłym tygodniu. To oczywiste, że kłamią i robią wszystko, co w ich mocy, aby uniknąć wydania ciała" - pisze w serwisie X (dawniej Twitter) Kira Jarmysz.