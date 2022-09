Przewodniczący tureckiego rządu o Grecji: "to zagrożenie narodowe"

W ostatnim czasie Grecja i Turcja skierowały wzajemne oskarżenia do NATO, ONZ i UE. Greckie MSZ apelowało do organizacji o formalną interwencję w sprawie wypowiedzi tureckiego prezydenta. Erdogan otwarcie uderzył w Grecję, grożąc jej, że "kiedy nadejdzie czas, zrobimy to, co konieczne. Pewnej nocy możemy nagle przyjść". Te zawoalowane groźby interwencji zbrojnej powiela też Mustafa Sentop, przewodniczący tureckiego parlamentu. W swoim wtorkowym przemówieniu mówił on o zagrożeniu, jakie rzekomo stanowi Grecja.