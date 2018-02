Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów apeluje. "Czas złagodzić retorykę w Polsce"

- Ten spór nie powinien się zdarzyć - podkreśla Ronald S. Lauder, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów (WJC). Zwrócił się do polskich władz w otwartym liście, który opublikował "New York Times".

Jego zdaniem mamy dzisiaj do czynienia z "burzą animozji". - W Polsce pojawił się uzasadniony gniew, gdy prezydent USA nazwał Auschwitz 'polskim obozem śmierci'. To oczywiste, że nie był on polski. Był to niemiecki obóz śmierci zbudowany w okupowanej przez Niemców Polsce po to, aby zabić miliony Żydów bardziej oszczędnie i efektywnie - stwierdza. Jednocześnie zaznacza, że "po obu stronach pojawiły się niewłaściwe wypowiedzi".