Przewidział wojnę w Ukrainie. Teraz mówi, jak może ona się zakończyć

Ekspert podkreśla, że do wojny w Ukrainie mogła przyczynić się także postawa Waszyngtonu, kiedy prezydentem USA był Barack Obama, i polityka "resetu" wobec Rosji. - Pewne cele Putin osiągnął już wcześniej. Postrzegam ten moskiewski reżim i ustępstwa wobec niego jako coś, co popchnęło Rosjan dalej. Jeśli Kreml dostał coś i był w stanie zrealizować wcześniej założone cele, przeszedł do następnych i do realizacji szerszego planu - twierdzi Krzysztof Wojczal w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą.