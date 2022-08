Przetwory na zimę. Co przygotować z sezonowych owoców i warzyw?

Przetwory z ogórków na zimę do słoików

Ankietowani biorący udział w ubiegłorocznym badaniu Barometr Providenta wskazali, że to właśnie ogórki są najczęściej przygotowywanymi przez nich przetworami na zimę. Na to warzywo wskazało 86,6 proc. badanych. Polskie ogórki gruntowe można kupić od czerwca do października - połowa sezonu wypada więc w sierpniu. Domowych przepisów na przetwory z ogórków jest niemal tyle, ile gospodyń. Ogórki do słoika są więc przygotowywane w całości, krojone, a nawet tarte. Kiszone i konserwowane solo lub jako składnik sałatek. Zamykane w słoikach, kamionkach, beczkach i garnkach.