Przetasowania w rządzie. Oferta Jarosława Kaczyńskiego dla Zbigniewa Ziobry

Wiele wskazuje na to, że w rządzie dojdzie do zmian. Wymiana może dotyczyć szefów kilku resortów. Trwa giełda nazwisk i negocjacje w tej sprawie. Jarosław Kaczyński złożył pewną propozycję Zbigniewowi Ziobrze.

Zbigniew Ziobro do tej pory miał w swoim władaniu jedynie Ministerstwo Sprawiedliwości, jednak w ostatnich wyborach parlamentarnych wprowadził do Sejmu więcej posłów niż poprzednio. Dlatego trwają rozmowy o zmianie rządowego układu. W mijającej kadencji Solidarna Polska miała sześciu posłów i dwóch senatorów. Do Sejmu nowej kadencji wprowadziła 17 posłów i dwóch senatorów, a w dodatku tuż po wyborach dołączył do niej poseł PiS Norbert Kaczmarczyk.